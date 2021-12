„Lügen“ über Corona: FPÖ legt sogar noch nach

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz erklärte, dass „bei der AGES fast 40.000 Nebenwirkungs-Verdachtsfälle in Österreich“ dokumentiert seien - via AGES-Website können von Usern mutmaßliche Nebenwirkungen eingemeldet werden. Dort merkt man an: „Der Großteil dieser Meldungen betrifft zu erwartende Impfreaktionen, wie sie in den klinischen Studien der Zulassungsverfahren der Impfstoffe beschrieben wurden, z. B. Kopfweh, Fieber, Müdigkeit, Schmerzen an der Einstichstelle etc.“