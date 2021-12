„75% aller Infektionen gehen von Ungeimpften aus“

Ungeimpfte mussten eine Woche früher in den Lockdown, das hat laut Klimek aber nichts gebracht. Denn: in Bezirken, in denen es mehr Ungeimpfte gibt, habe sich die Mobilität während des Lockdowns für Ungeimpfte nicht stärker reduziert, als anderswo. Klimek schätzt, dass es an der Kontrolle gescheitert sei - in anderen Ländern, gibt er zu bedenken, sei es völlig normal, dass überall im öffentlichen Raum der QR-Code gescannt werde. Bei uns hingegen sei 2G eher „als Empfehlung“ verstanden worden. Ein Lockdown für Ungeimpfte könne durchaus funktionieren, „wenn man ihn konsequent genug umsetzt“, so Klimek. Grund dazu gäbe es allemal: „Von Ungeimpften gehen etwa 75% aller Infektionen aus“, so Klimek, das habe eine deutsche Studie nun gezeigt. „Die Pandemie wird in erster Linie von den Personen getrieben, die nicht geimpft und nicht genesen sind.“