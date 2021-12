70 Covid-Patienten in Tirol auf Intensivstation

Rund 10.800 Personen aktiv positiv

Alles in allem geht die Zahl der Coronafälle in Tirol aber weiter zurück. In Tirol sind seit Sonntagfrüh 459 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gleichzeitig galten 1068 Personen wieder als genesen. Somit waren mit Stand Montagvormittag in Tirol insgesamt 10.786 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Zudem meldete das Land einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona.