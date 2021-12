Lara Gut: „Auferstehung“ nach „großer Sorge“

Perfekte Reaktion

Tatsächlich hatte sie in den ersten beiden Rennen hinsichtlich Spitzenfeld auch nichts zu melden. Offenbar grippegeschwächt hatte sie mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Kommentieren wollte sie ihren Gesundheitszustand öffentlich nicht weiter. Stattdessen ließ sie am Sonntagabend dann lieber Taten, eigentlich die Zeit sprechen. Nur elf Hundertstel-Sekunden fehlten ihr am Ende auf die an diesem Wochenende alles überragende Sofia Goggia, die am Sonntag das Lake-Louise-Triple perfekt machte.