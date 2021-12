„So etwas zu übersehen ist für mich unbegreiflich“

Der Aufsteiger aus Klagenfurt verbesserte seine Position im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe mit einem glücklichen 1:0 bei WSG Tirol. „Statt punktgleich sind wir jetzt sechs Punkte vorne, das ist unheimlich wichtig“, betonte Coach Peter Pacult. Warum sich sein fünf Runden unbesiegtes Team nach dem Sensations-2:1 gegen Salzburg so schwergetan hatte, wusste der 62-Jährige genau: „Wir haben eine schwierige Woche hinter uns. Wenn du der Erste bist, der Salzburg schlägt, wirst du nur gelobt, das ist in den Köpfen drinnen. Ich hoffe, dass der Spuk nun ein Ende hat.“ WSG-Goalie Ferdinand Oswald war ob eines nicht gegebenen Elfmeters außer sich.