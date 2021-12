Die Cheerleaderin der werdenden Mütter

Eine Doula als Ergänzung zur Hebammenarbeit

Wie unterscheiden Sie sich von einer Hebamme?

Hebammen decken den gesundheitlichen Bereich ab. Ich nehme keine Maßzahlen und dokumentiere nichts, was medizinisch überwacht werden muss. Das ist alles Sache der Hebamme. Die Doula hat im Gegensatz dazu die Funktion von körperlicher und vor allem emotionaler Unterstützung bei der Geburt. Denn du bist eigentlich der Cheerleader der Frau – also derjenige, der sie anfeuert. Wenn sie voll an ihre Grenzen geht, kannst du für sie den Raum halten. Bei Kommunikationsproblemen zwischen Klinikpersonal und Familie kann ich auch vermitteln und die Frau an das erinnern, was sie wollte. So fühlt sie sich immer gesehen und gehört und weiß, was los ist, und das medizinische Personal hat nicht den Druck, alles öfter erklären zu müssen. Obwohl zahlreiche Hebammen selbstverständlich auch Ansprechpartnerinnen für emotionale Themen sind, bin ich für alltäglichere Dinge da. Ich ergänze die Hebammenarbeit und arbeite am liebsten als Team.