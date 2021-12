Musikproduzent arbeitet im Lockdown an neuen Hits

Inklusive Musikvideo

Auch neue Musik von Ramon Miles ist in Arbeit. „Ich habe mich von meiner Begleitband ,The Wise Monkeys’ getrennt und bin jetzt viel akustischer unterwegs. Ich bezeichne meinen neuen Stil als Acoustic-Pop mit jeder Menge Folk und mehr Songwriterqualitäten als je zuvor“, verrät der Vollblutmusiker, der fürs erste kein neues Album im Fokus hat: „Vorerst setze ich auch Solo auf drei bis vier Singles, die 2022 erscheinen sollen. In der heutigen Zeit spielt sich alles online ab. Da sind einzelne Songs mit gut produzierten Musikvideos viel wichtiger als eine ganze CD!“