Erster Omikron-Fall in Wien nun bestätigt

Sämtliche mit der Omikron-Variante Infizierten hatten sich im südlichen Afrika aufgehalten und bei der Heimreise einen Zwischenstopp in Mosambik oder Simbabwe gemacht, so Sonja Vicht, Sprecherin des Gesundheitsdienstes (MA 15). Sie alle befinden sich in Quarantäne, die Betroffenen haben laut Vicht milde Verläufe. Die Tests der acht Verdachtsfälle werden derzeit sequenziert, um festzustellen, ob es sich dabei um die Corona-Variante Omikron (B.1.1.529) handelt. Die AGES kümmert sich bei diesen Fällen derzeit um das Contact-Tracing.