Omikron: Südafrika meldet „beunruhigenden“ Anstieg

Binnen 24 Stunden wurden landesweit 8561 neue Corona-Fälle gemeldet, hieß es in der Nacht auf Donnerstag. In Gauteng, der bevölkerungsreichsten und am stärksten betroffenen Provinz Südafrikas, zu der auch die Metropole Johannesburg gehört, stieg der Anteil der positiven Tests am Mittwoch auf 27 Prozent. Am Dienstag waren 4400 Neuinfektionen registriert worden.