Weihnachtliche Hoffnung für ein neues Imst-Zentrum

Für die Imster, die nach der Touristenfrage „wo ist denn hier das Stadtzentrum“ nur mit den Achseln zucken können, könnte es ein Weihnachtsgeschenk geben. Zumindest gibt es den Gutschein dafür: Die Baufirma Strobl, die seit Jahrzehnten in ihrer Heimatstadt Bauprojekte realisiert, möchte das in die Jahre gekommene „Decorona-Areal“ neu bauen. Nach dem Abriss soll es „neu entwickelt“ werden. „Ich gebe zu, ich habe die Schwierigkeiten einer Veränderung in der Kramergasse unterschätzt“, outete sich BM Weirather anlässlich der gestrigen Projektpräsentation. Umso deutlicher spricht er von einer „einmaligen Chance für die Kramergasse und für die gesamte Stadt“. Viele Imster werden sich dieser Meinung wohl anschließen, denn der Niedergang des einstigen Zentrums Kramergasse ist unübersehbar.