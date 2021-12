Diego Maradonas Villa unter dem Christbaum

So authentisch und unverbraucht sich die Sportwelt in den 70er- bis 90er-Jahren auch gab, so ungeschützt waren ihre Aushängeschilder in der Öffentlichkeit. Fans zogen Maradona in Restaurants beinahe aus, Paparazzi fotografierten bis ins Schlafzimmer. Die Nähe raubte den Stars zwar die Privatsphäre, schenkte ihnen aber einen Idolstatus, der heute für die meisten „Erben“ unerreichbar bleibt.