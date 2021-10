Sex-Partys und Drogen! Ex von Maradona packt aus

Komplikationen bei OP

„Diego hatte mir gesagt, dass ich mit größeren Brüsten viel besser aussehen würde. Er wollte, dass ich sie in Kuba operieren lasse, in dem Haus, in dem er mittlerweile wohnte. Aber ich hatte Angst davor, also beschlossen wir, dass ich den Eingriff in Argentinien vornehmen lasse.“ Die Genehmigung für ihre Ausreise soll Castro persönlich erteilt haben. Doch bei der OP im November 2001 gab es Komplikationen. Statt wie geplant 20 Tage in Buenos Aires zu bleiben, kehren die beiden erst nach zweieinhalb Monaten nach Kuba zurück.