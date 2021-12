Egger und Olivier sind am Pass Thurn gefordert

Nachdem starker Wind und Schnee das zweite Rennen in Hippach unmöglich machten, ging es für die Auerin weiter an den Pass Thurn. Dort wurde am Mittwoch noch trainiert, heute und morgen warten auf der Resterhöhe zwei Europacup-Slaloms. „Der Hang hier liegt mir schon seit Schüler-Zeiten“, verrät die Head-Pilotin. Dies bewies sie erst in der vergangenen Woche, als sie bei zwei stark besetzten FIS-Slaloms die Ränge fünf und sechs holte. „Ziel ist es, an die bisherigen Leistungen der Saison anzuknüpfen“, sagt Vici, deren nächstes großes Ziel ein Top-15-Platz im Europacup ist.