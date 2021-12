Gegen Neuling plant Wals den 54. Streich

Insgesamt 53-mal stand der AC Wals am Ende der Saison bereits ganz oben in der Ringer-Bundesliga. Auch heuer marschierte der Bundes-Krösus souverän durch die Liga, kämpfte in einer eigenen Liga. 14 Punkte nach acht Runden im Meister Play-off, dazu eine Punkte-Differenz von +124: Souveräner gestaltet sonst nur der FC Bayern München seine Meisterschaften. Bereits Anfang November fixierten die Asse den Einzug ins Finale (4. und 11. Dezember). Der Gegner dort: RSC Inzing, gegen den man in der letzten Runde allerdings verlor.