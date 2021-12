Raubmord an Wiener Juwelier: 19 Jahre Haft

Dem Angeklagten werden auch noch mehrere brutale Home Invasions zur Last gelegt. Eines der Opfer, das 18 Stunden vor dem Mord am Juwelier überfallen worden ist, berichtet über seine Erlebnisse. Der Opernsänger, ein 56-jähriger Russe, wurde in seiner Wohnung durch wuchtige Schläge mit einem Brecheisen gegen den Kopf aus dem Schlaf gerissen. „Dann hat mich der Angeklagte mit der Hand am Hals gepackt“, erinnert sich der Zeuge an die Schreckensnacht: „Ich konnte die Hand beiseite drücken, ich wollte unbedingt meine Stimme einsetzen.“