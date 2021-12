Polizei sucht mit Foto nach verdächtigem Schläger

Zur Attacke war es am Samstag, dem 20. November, gegen 2.40 Uhr in einem Nachtlokal in der Innsbrucker Altstadt gekommen. „Der 27-jährige Deutsche erhielt plötzlich und aus bisher ungeklärten Gründen von einem bis dato unbekannten Mann vermutlich mit einem Trinkglas einen Schlag ins Gesicht“, berichtete die Polizei damals.