Der SCR Altach vermisst die eigene Heimstärke

In Altach gibt es keine Trainerdiskussion - allerdings weiß Damir Canadi, dass sich das schnell ändern kann. Mit dem aktuellen Punkteschnitt (0,87) liegt der Coach mitten in der Reihe jener Trainer, die in Altach entlassen worden sind. Von den Spielern fordert er heute „Kampfbereitschaft, Leidenschaft, Organisation.“ Also alles, was in den letzten Duellen gefehlt hat. „Die Mannschaft hat das Spiel ohne Trainer analysiert und die Fehler intern angesprochen“, hofft der Coach zudem auf eine Selbstreinigung.