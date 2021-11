Pizzabote mit abgefahrenen Sommerreifen

Freilich, die Mischung aus bis zu 20 Zentimetern Neuschnee und Temperaturen um null Grad macht es auch mit nagelneuen Winterreifen nicht einfach, auf Spur zu bleiben. Doch geradezu fahrlässig war, was in Burgkirchen (Bezirk Braunau) passiert ist: Ein Pizzalieferant (31) aus Braunau konnte seinen Pkw trotz Vollbremsung auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr anhalten und rutschte in den Kreuzungsbereich, wo er mit dem Wagen einer 42-Jährigen aus Mauerkirchen zusammenstieß. Beide wurden verletzt. Am Auto des 31-Jährigen waren teils abgefahrene Sommer- bzw. Winterreifen (also Mischbereifung) montiert.