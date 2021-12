Wenn Nestroy über die Gefängnismauern schaut

Nachdenken über den Platz in der Gesellschaft

Vor allem aber hat sie sich mit ihnen über die Themen des Stücks unterhalten: „Es geht darin um Liebe und Geld, also um zwei Dinge, die oft Motive für Straftaten sind“, so Gratzer: „Es geht aber auch um die Frage, wer eine zweite oder dritte Chance verdient und wer nicht.“