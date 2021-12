Caroline Pilhatsch: Der große Wüstentraum

Im Jahr 2018 erlebte Schwimmerin Caroline Pilhatsch ihren bisher größten Erfolg: Sie holte WM-Silber über 50 Meter Rücken. Im Dezember steht wieder eine Kurzbahn-Weltmeisterschaft vor der Tür. In Abu Dhabi liebäugelt die Steirerin insgeheim erneut mit Edelmetall. Davor stehen aber ab Donnerstag noch die Meisterschaften in der Grazer Auster an. Vorab sprach die 22-Jährige über ihr Training in Frankfurt und schwere Gewichte...