Lewandowksi: Süßer Trost von seiner Herzdame Anna

Verdient hätte er es allemal! Doch am Ende ging Robert Lewandowski leer aus. Der Bayern-Knipser holte „nur“ Platz zwei, der Ballon d‘Or ging am Montag zum bereits siebenten (!) Mal an PSG-Superstar Lionel Messi. Nach der „verlorenen“ Wahl gab es für „Lewa“ immerhin süßen Trost von seiner Herzdame Anna.