Ballon d‘Or: Ronaldo wütet gegen Organisator

„Pascal Ferre hat gelogen, er hat meinen Namen benutzt, um für sich selbst zu werben und für die Publikation, für die er arbeitet. Es ist inakzeptabel, dass die Person, die für die Verleihung eines so prestigeträchtigen Preises verantwortlich ist, auf diese Weise lügt. In absoluter Respektlosigkeit gegenüber jemandem, der France Football und den Ballon d‘Or immer respektiert hat“, schimpfte Ronaldo via Instagram.