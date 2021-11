Mikaela Shiffrin: Tränen nach magischer 46

Mehr als 11.000 fanatische US-Fans gegen 300 nicht minder motivierte slowakische Vlhova-Anhänger - so lautete das „Duell“ auf den Tribünen und im Zielraum. Am Ende feierten die „Amis“, denn ihr Superstar Shiffrin gewann auch den fünften Slalom der Geschichte in Killington - unglaublich. „Nichts ist vergleichbar mit einem Sieg daheim“, jubelte Mika, bei der dann die Tränen flossen. Die Gedanken an die Todesfälle in der Familie (Oma und Papa) kamen wieder hoch.