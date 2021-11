Corona-Farce: Team spielt zu neunt - dann Abbruch!

In der Halbzeitpause soll sich Belenenses geweigert haben, weiterzuspielen. Präsident Rui Pedro Soares hatte sogar Tränen in den Augen. Doch der Klub kam letztendlich doch aus der Kabine. Weil zwei Spieler in den Katakomben geblieben waren, war man jedoch nur noch zu siebt. Kurz nach Wiederanpfiff verletzte sich auch noch ein Belenenses-Kicker. Bei nur noch sechs Feldspielern musste Referee Manuel Mota die Partie abbrechen. Damit ging ein völlig bizarres Spiel zu Ende.