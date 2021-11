Nach Identitäts-Schwindel: Kicker feiert Comeback

Tosender Applaus

Beim 2:1-Sieg gegen Mainz 05 feierte er am Freitag sein heiß ersehntes Comeback. Silas, Fanliebling beim VfB, wurde in der 85. Minute unter tosendem Applaus eingewechselt. „Ich hatte das Gefühl, dass das Stadion explodiert ist“, so sein Teamkollege Borna Sosa. „Für uns ist das auch emotional, nach dieser schweren Verletzung.“