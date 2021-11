Ab 20.30 Uhr LIVE: VfB Stuttgart gegen Mainz 05

Der VfB Stuttgart hat in der letzten Bundesliga-Saison nur gegen Mainz (4:1, 2:0), Augsburg und Bremen beide Spiele gewonnen, kassierte zuletzt aber erstmals in dieser Bundesliga-Saison drei Niederlagen in Folge und steht nun erstmals seit dem Bundesliga-Aufstieg 2020 auf einem der letzten drei Plätze.