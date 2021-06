Hammer-Sperre für Stuttgart-Stürmer Silas

Der VfB hatte am Dienstag öffentlich gemacht, dass der Offensivmann bisher unter falschem Namen gespielt hat und ein Jahr älter ist als bisher angegeben. Zuvor hatte sich der elffache Torschütze der vergangenen Saison, der für die Schwaben bisher als Silas Wamangituka aufgelaufen war, den Klubverantwortlichen anvertraut. Er sei „Opfer von Machenschaften seines ehemaligen Spielervermittlers“ geworden, schrieb der VfB. „Sein Geständnis wirkte sich strafmildernd aus, ebenso wie die Tatsache, dass er auch mit seiner wahren Identität eine Aufenthaltserlaubnis und ein Spielrecht als Profifußballer in Deutschland erhalten hätte“, heißt es nun in der DFB-Mitteilung.