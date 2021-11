Bayern müssen längere Zeit auf Sabitzer verzichten

Bereits am vergangenen Dienstag fehlte Marcel Sabitzer in der Champions League dem FC Bayern München beim 2:1-Sieg in Kiew. Nun gibt weitere schlechte Nachrichten für den Legionär und den bereits minimierten Tabellenführer: Der 27-Jährige wird „ein paar Wochen“ fehlen, berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Freitagnachmittag.