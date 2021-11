Olympia-Hoffnung gibt Grand Prix-Debüt in Sotschi

Als amtierende, zweifache Staatsmeisterin dürfte sie gute Chancen haben, sich selbst vom 9. bis 11. Dezember in Graz , den verdienten Quotenplatz zu sichern. Zumindest, wenn sie in Topform ist. Doch genau damit haderte Mikutina zuletzt aufgrund mysteriöser Knieschmerzen, die sie seit Juli dieses Jahres plagten. Was die Schmerzen ausgelöst hatte, ist unklar: „Ich konnte auf dem Eis trainieren aber nicht mit ganzer Kraft. Jetzt geht es dem Knie wieder gut - der Fokus lag für mich aber in den letzten Wochen darauf, wieder richtig fit zu werden“, so Mikutina.