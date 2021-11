Eine Verletzung jagte sofort die nächste

Der Blick geht nach vorne

Vor seinem Comeback, das gegen den Ex-Klub 1:4 verloren ging, war er sogar etwas nervös. „Das ist aber Vergangenheit, zum Abschluss warten nun die Juniors OÖ. Sie sind gefährlich, haben die LASK-DNA in sich! Wir müssen von Start weg hellwach sein.“ Am wichtigsten ist für ihn aber, endlich wieder am Platz zu stehen.