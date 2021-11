Immer mehr Corona-Fälle in NÖ-Schulen bekannt

Am 22. Oktober lagen die absoluten Fallzahlen in Kindergärten noch bei 129, in Schulen bei 1232 und an Hochschulen und Universitäten bei 49 Betroffenen. Mittlerweile liegen die Werte bei 634, 4264 und 131 Infizierten. Einzig bei Universitäten wurde zuletzt ein kleinerer Rückgang verzeichnet. Das, so wissen die Gesundheitsexperten, liegt aber vor allem daran, dass dort vor mehreren Wochen komplett in die Fernlehre gewechselt wurden. Nichtsdestotrotz wolle man, wie Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig auf „Krone“-Anfrage erklärt, anders als andere Bundesländer, noch am Contact-Tracing festhalten.