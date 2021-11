Wetterextreme halten die ÖBB auf Trab

Technisches Update und neuer Standort

Informationen über die entscheidenden Parameter Schneehöhe, Temperatur und Wind liefern 30 Basis- und 21 Hochgebirgswetterstationen in ganz Österreich. Tirol verfügt mit 16 „ÖBB-Augen“ über den größten Anteil, darunter die höchstgelegene Österreichs im Gemeindegebiet von Pettneu am Arlberg. Auch die Station am Lichtenberg in Lermoos liefert wertvolle Daten und stand kürzlich im Fokus der Techniker: Sie wurde auf den neuesten Stand gebracht und auch mit einer Kamera ausgestattet.