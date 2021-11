„Alabin Alaban“ - jetzt hat Madrid einen Zauberer

Sorge in Madrid

Sorge in Madrid bereitet die Verletzung Alabas. Als Alaba in Minute 64 plötzlich zu Boden ging, sich ans Knie griff, wurde es wohl nicht nur Coach Ancelotti mulmig. Nach dem Spiel wollte der Trainer aber die Fans beruhigen: „Alaba spürte ein leichtes Zwicken im Knie. Ich glaube, er wird in den kommenden Matches wieder spielen können.“ Aber: Man wartet noch auf die Diagnose.