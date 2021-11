Corona in Kärnten: Impfen mit und ohne Anmeldung

Die Tatsache, dass aktuell in Kärnten 12.387 Personen mit dem Coronavirus infiziert sind, die Intensivbetten kurz davor stehen, die kritische Obergrenze von 60 zu erreichen, und am 1. Februar 2022 ohnehin die bundesweite Impfpflicht kommen soll, lässt immer mehr Impfwillige die Impfzentren stürmen. Allein in der Vorwoche wurden 41.642 Menschen geimpft - 28.000 von ihnen holten sich schon den dritten Stich, 7000 die erste Dosis von Pfizer, Moderna und Co.