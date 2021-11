Juristen sollen Millionen retten

Der krisengebeutelte Salzburg Airport zeigt sich kämpferisch: Aufsichtratschef Christian Stöckl denkt nun laut darüber nach, in puncto der verwehrten Corona-Hilfsgelder doch juristische Schritte einzuleiten – stolze 12 Millionen Euro an beantragten Mitteln wurden abgelehnt. Indes bleiben die Mitarbeiter in Kurzarbeit.