Chance lebt! Sturm hat jetzt Blut geleckt

Jakob Jantscher kramt in seinem Gedächtnis. „Nein, seit meiner Saison bei Nijmegen war ich tatsächlich nie mehr in Holland, auch privat nicht. Als wir mit Sturm 2018 in Amsterdam gegen Ajax gespielten haben, war ich verletzungsbedingt nicht mit.“ Zwar endete sein Legionärsjahr in Nijmegen 2014 mit dem Abstieg - an seine Holland-Ära denkt der Routinier dennoch gerne zurück. „Wir haben uns dort extrem wohl gefühlt, die Niederländer sind überaus gastfreundlich. Ein älteres Ehepaar aus unserer Nachbarschaft in Nijmegen hat uns dann sogar mit dem Wohnwagen in Luzern besucht“, schmunzelt Jantscher, der mit den Schwarzen heute Mittwoch zum Duell gegen PSV Eindhoven abhebt. An die Heimstätte des Europa-League-Gegners hat der 32-Jährige wiederum keine schönen Erinnerungen 2011 verlor er dort mit der Nationalelf ein Testspiel gegen die Holländer 1:3.



„Ich bin alt geworden“

„Ich war nur auf der Bank, dabei habe ich sogar die Nummer zehn getragen. Großartig!“, schüttelt Jantscher über sein damaliges Reservistendasein den Kopf und studiert die Aufstellungen von einst. „Wahnsinn, wer da gespielt hat. Ich bin alt geworden.“ Aber er ist noch immer eine der tragenden Säulen im Spiel der Ilzer-Mannen, die nach dem 1:1 zuletzt bei Real Sociedad Blut geleckt haben „Wir waren krasser Außenseiter, haben aber bewiesen, dass immer etwas möglich ist.“ Was die Hoffnungen zudem nährt: „Von Spiel zu Spiel haben wir uns gesteigert.“ Gelingt Jantscher & Co. ein Sensationssieg bei PSV, dann hätte man vor dem letzten Spiel daheim gegen Monaco, das wohl schon durch ist, sogar wieder die Chance auf Platz drei samt Aufstieg ins Play-off der Conference League. Denn Eindhoven muss am letzten Spieltag zu Real Sociedad und könnte bei einer Pleite und einem Sturm-Sieg noch zum fliegenden Holländer mutieren.