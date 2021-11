Corona-Frust: Steigt die Aggressivität?

Verbale und körperliche Attacken gegen Mitarbeiter in Teststraßen, das aggressive Verhalten vieler Bürger werde immer extremer. Mitarbeiter werden beschimpft und angespuckt - sie schildern ihre Erlebnisse. Auch in der Teststraße in der Kürnberghalle im oberösterreichischen Leonding drehte ein 27-Jähriger am Montag durch. Er sah nicht ein, sich für den Antigen- und PCR-Test zweimal anmelden zu müssen. Ein Security-Mitarbeiter (56) wurde leicht verletzt. Bemerken Sie in Ihrem Umfeld eine Zunahme an Aggressivität beim Thema Corona? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!