Heli-Drama: Haselsteiner entkam dem sicheren Tod

Indes hat die Flugunfallkommission Montagfrüh ihre Ermittlungen am Unglücksort aufgenommen. Wobei das NÖ-Landeskriminalamt schon in der Nacht erste Spuren gesichert hat. „Ich hab einen lauten Schlag gehört, danach war’s ruhig“, so ein Ohrenzeuge, der zwei Kilometer von der Absturzstelle entfernt wohnt und den Lokalaugenschein beobachtet.