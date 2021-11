Inter Mailand fügt Napoli erste Saisoniederlage zu

Inter Mailand hat Tabellenführer SSC Napoli die erste Saisonniederlage in der italienischen Fußball-Serie-A zugefügt. Die Mailänder setzten sich am Sonntagabend im Schlager der 13. Runde vor eigenem Publikum mit 3:2 durch und rückten als Dritter bis auf vier Punkte an den Spitzenreiter heran. Inter ist fünf Partien ungeschlagen, in Pflichtspielen gab es gar sieben Mal keine Niederlage. Nach dem 1:1 im Derby gegen den Zweiten AC Milan wurden wieder „big points“ gesammelt.