St.Pölten, nur 1:1 - Liefering, Amstetten siegen

Der SKN St. Pölten kommt in der 2. Fußball-Liga nicht so recht vom Fleck. Der Bundesliga-Absteiger musste sich am Freitagabend im Heimspiel gegen den vormaligen Vorletzten Vorwärts Steyr mit einem 1:1 (0:1) begnügen. In der Tabelle bleiben die St. Pöltner somit nur Neunter.