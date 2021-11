Anzahl der Bahnreisenden in EU 2020 fast halbiert

Österreich liegt knapp unter dem EU-Schnitt

Weit weniger betroffen von den Auswirkungen der Krise war der Güterverkehr im vergangenen Jahr, der laut Eurostat gegenüber 2019, berechnet nach Tonnen, nur um sechs Prozent abnahm. Den größten Rückgang verzeichneten die EU-Staaten mit einem Minus von 15 Prozent im April, Mai und Juni, in den Wintermonaten konnte er mit einem Plus von sechs Prozent wieder leicht zulegen. In Irland stieg der Güterverkehr sogar um rund 30 Prozent, in Lettland hingegen fiel der Wert um 42 Prozent. Österreich lag hier mit einem Minus von knapp fünf Prozent knapp unter dem EU-Schnitt.