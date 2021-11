Corona-Ampel leuchtet tiefrot wie nie zuvor

Asymptomatische Fälle kaum mehr erfasst

Nur noch Wien, das Burgenland, Kärnten und die Steiermark dürften in 14 Tagen die kritische 33 Prozent-Marke an den Intensivstationen nicht überschritten haben. Asymptomatische Fälle werden indes mancherorts kaum noch entdeckt. In Tirol beträgt die entsprechende Quote null Prozent, in Vorarlberg drei. Einzig Wien deckt dank seiner Teststrategie noch 52 Prozent an Fällen, die ohne Symptome auftreten, auf.