Hacker entführen selbstfahrenden Robo-Koffer

Hersteller baut auch fernsteuerbare Rollstühle

Besonders fatal erscheint den IT-Sicherheitsforschern, dass der Hersteller auch per App steuerbare Rollstühle in seinem Sortiment hat. So einer ist für jemanden, der auf einen solchen angewiesen ist, zwar praktisch, weil er ihn mit dem Smartphone zu sich rufen kann. Es besteht allerdings auch das Risiko, dass Dritte den App-gesteuerten Rollstuhl kapern.