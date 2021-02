„Ich geriet in Panik“: Hacker sperrten Penis ein

Angreifer forderten weiteres Lösegeld

Als die Freundin ihm via Telefon jedoch versicherte, dass sie mit der Sache nichts zu tun habe, sei ihm klar geworden, dass er gehackt worden war. „Ich fing an, ein bisschen auszuflippen. Ich geriet in Panik“, so Summers. Denn eine Möglichkeit, das smarte Sex-Toy manuell zu entriegeln, gibt es nicht. Schon die IT-Experten von Pen Test Partners hatten daher im Vorjahr gewarnt, dass der Weg in die Freiheit im Notfall nur über die Feuerwehr oder die Notaufnahme führe. Summers versuchte dem Bericht nach jedoch zunächst, sich freizukaufen und überwies die geforderte Summe. Doch die Angreifer gaben sich damit nicht zufrieden und verlangten mehr. „Da fühlte ich mich verdammt dumm und wütend“, sagte Summers zu „Motherboard“.