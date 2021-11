Boykott zu Ende: Rapid-Ultras kehren zurück

Doch nun die Wende: „Mit der gewählten Vorgehensweise haben wir uns in den letzten Wochen jedoch in eine Situation manövriert, die uns selbst wahnsinnig macht und obendrein niemandem etwas bringt. Nicht für Rapid da zu sein, noch dazu, wenn es auf dem Rasen nicht läuft, schmerzt uns mehr als wir befürchtet hatten.“ Somit können Marco Grüll, Ercan Kara und Co. in Zukunft wieder auf die Unterstützung des Block West bauen.