Blümel: Digitaler Euro „realistische Möglichkeit“

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich zuversichtlich zur Einführung des digitalen Euros gezeigt. „Ich glaube, dass das eine sehr realistische Möglichkeit ist in den nächsten Jahren, die Frage ist, in welcher Form, mit welchen Möglichkeiten“, sagte Blümel am Dienstag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. „Wir wissen, dass alternative Währungen immer stärker auch von Menschen benutzt werden, und da ist es wichtig, dass der Euro hier nicht zurückbleibt.“