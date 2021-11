Chipriese Nvidia steigerte Gewinn um 84 Prozent

ARM-Übernahme wird geprüft

Trotz Bedenken von Wettbewerbshütern bekräftigte Nvidia die Pläne zum Kauf des britischen Chip-Designers ARM, dessen Technologie in praktisch allen Smartphones steckt. Man glaube an die Vorteile einer Übernahme, betonte Finanzchefin Colette Kress. Sie sagte, dass auch die US-Wettbewerbsaufsicht FTC Bedenken habe. Es werde über mögliche Zugeständnisse gesprochen. Auch in der EU und Großbritannien wird der Deal vertieft geprüft.