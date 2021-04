Nvidia greift Intel mit erstem Server-Prozessor an

Einer weiteren Ankündigung vom Montag zufolge will sich Nvidia den Platz in künftigen Autos mit einer leistungsstärkeren Generation seines Fahrzeugcomputers sichern. Das System mit dem Namen „Atlan“ soll in Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2025 kommen. Der Computer folgt auf die Vorgängerversion „Orin“, die ab 2023 in neue Modelle von Mercedes kommt.