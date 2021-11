Langfinger stahlen hunderte „Tonie“-Figuren

Das Vorgehen des Duos dürfte immer gleich gewesen sein. Während der 59-Jährige als Aufpasser fungierte, packte seine Komplizin (20) so viele „Tonies“ wie nur möglich ein. In Krems verschwanden auf diese Art aus einem Geschäft gleich 192 der wenige Zentimeter großen Figuren. Gesamtwert: mehr als 3000 Euro! Auch in Tulln und Gmunden (OÖ) wurden ähnliche Diebstähle bei der Polizei angezeigt.