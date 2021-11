Steiermark: Fast 2000 Neuinfektionen an einem Tag!

Nicht nur in Österreich, auch in der Steiermark wurde am Dienstag ein absoluter Rekordwert an Corona-Neuinfektionen verzeichnet: 1966 Menschen erhielten ein positives Testergebnis, beinahe 15.000 Steirer gelten schon als aktiv infiziert. Die Lage in den Spitälern wird immer angespannter.